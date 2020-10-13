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Голову Харківського окружного адмінсуду відсторонили через справу про хабар

Вівторок, 13 жовтня 2020, 14:28
Голову Харківського окружного адмінсуду відсторонили через справу про хабар
ФОТО ADM.PL.COURT.GOV.UA

Керівника Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яка підозрюється у наданні хабаря, відсторонили від здійснення правосуддя.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора, сайт Вищої ради правосуддя

Дослівно ОГПУ: "За клопотанням керівництва Офісу генерального прокурора Вища рада правосуддя 13 жовтня відсторонила від здійснення правосуддя одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, який підозрюється у наданні неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України)".

Деталі: За даними сайту ВРП, мова йде про суддю Ольгу Панченко. Її відсторонили до 22 листопада в межах строку досудового розслідування.

В ОГПУ нагадали, що керівник суду намагалася чинити тиск на одного з суддів Харківського окружного адмінсуду, а в подальшому спробувала надати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання.

Що було раніше: Наприкінці вересня голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко спіймали на передачі хабаря.

Українська правда

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Теми: судХарківхабар
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