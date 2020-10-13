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Главу Харьковского окружного админсуда отстранили из-за дела о взятке

Вторник, 13 октября 2020, 14:28
ФОТО ADM.PL.COURT.GOV.UA

Руководителя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которая подозревается в предоставлении взятки, отстранили от правосудия.

Источник: сайт Офиса генпрокурора, сайт Высшего совета правосудия

Дословно ОГПУ: "По ходатайству руководства Офиса генерального прокурора Высший совет правосудия 13 октября отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, который подозревается в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины)".

Детали: По данным сайта ВСП, речь идет о судье Ольге Панченко. Ее отстранили до 22 ноября в пределах срока досудебного расследования.

В ОГПУ напомнили, что руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей Харьковского окружного админсуда, а в дальнейшем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании в административном деле по земельному вопросу.

Что было раньше: В конце сентября председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко поймали на передаче взятки.

Украинская правда
Темы: судХарьковвзятка


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