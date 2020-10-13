Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін відправляє школи на канікули, а виші в онлайн

Вівторок, 13 жовтня 2020, 16:53
Кабмін відправляє школи на канікули, а виші в онлайн

Кабінет міністрів рекомендуватиме закладам передвищої та вищої освіти на місяць перейти на дистанційне навчання.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 жовтня

Пряма мова: "Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада".

Деталі: Шмигаль нагадав також, що комісія з ТЕБ та НС ухвалила рекомендувати закладам середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня. За його словами, уряд погоджується з цим і пропонує врахувати це у постанові стосовно канікул.

Прем’єр зазначив, що по завершенню цих канікул можливе переведення шкіл на дистанційну форму навчання.

Валентина Романенко, УП
Теми: освітаКабінет міністрівкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
освіта
Уряд збільшить кількість бюджетних місць для підготовки медиків та соцпрацівників
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: