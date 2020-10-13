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Кабмін відправляє школи на канікули, а виші в онлайн

Вівторок, 13 жовтня 2020, 16:53

Кабінет міністрів рекомендуватиме закладам передвищої та вищої освіти на місяць перейти на дистанційне навчання.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 жовтня

Пряма мова: "Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада".

Деталі: Шмигаль нагадав також, що комісія з ТЕБ та НС ухвалила рекомендувати закладам середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня. За його словами, уряд погоджується з цим і пропонує врахувати це у постанові стосовно канікул.

Прем’єр зазначив, що по завершенню цих канікул можливе переведення шкіл на дистанційну форму навчання.

Валентина Романенко, УП
Теми: освітаКабінет міністрівкарантин


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