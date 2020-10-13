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Кабмин отправляет школы на каникулы, а вузы в онлайн

Вторник, 13 октября 2020, 16:53

Кабинет министров будет рекомендовать учреждениям предвысшего и высшего образования на месяц перейти на дистанционное обучение.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 октября

Прямая речь: "Учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября".

Детали: Шмыгаль напомнил также, что комиссия по ТЭБ и ЧС приняла рекомендовать учреждениям среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября. По его словам, правительство соглашается с этим и предлагает учесть это в постановлении о каникулах.

Премьер отметил, что по завершении этих каникул возможен перевод школ на дистанционную форму обучения.

Валентина Романенко, УП
Темы: образованиеКабинет министровкарантин


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