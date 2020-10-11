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У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи

Неділя, 11 жовтня 2020, 21:59
У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я в країні, підтримав пропозиції посилити нагляд за дотримання карантинних заходів у публічних місцях і закладах, а також раніше почати канікули у школах.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Напередодні президент України зібрав на нараду представників відомств, відповідальних за охорону здоров'я в Україні, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації.

Для зменшення динаміки заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 запропоновано посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і почати канікули у шкільних закладах раніше.

Володимир Зеленський підтримав ці пропозиції і також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я повинно забезпечити лікарні ліжками, киснем і медикаментами, які використовуються для допомоги хворим коронавірусною інфекцією".

Що передувало: 11 жовтня голова медичного комітету ВР Михайло Радуцький заявив, що на нараді у президента Володимира Зеленського було прийнято ряд рішень щодо боротьби з епідемію СOVID-19. Водночас він не повідомив, коли відбулася нарада, а пресслужба президента не повідомляла про жодні рішення. 

За словами Радуцького, було вирішено, що вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше. 

Крім того, у червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування, а Верховній Раді пропонується ввести штраф для власників приміщень, куди пропустили людей без захисних масок.

У Києві, Одесі та Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Радуцький також повідомив, що президент наказав МОЗ збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Увечері в неділю в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що МОН у понеділок надішле рекомендаційні листи до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкарантинкоронавірусосвіта
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