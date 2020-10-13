В Україні змінили умови карантину: школи – на канікули, ресторани – до 22:00

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови уряду №641 про встановлення карантину в Україні, запропонувавши відправити школи на канікули, ВНЗ – на дистанційне навчання та вдвічі підвищивши показник охоплення тестуванням.

Джерело: засідання уряду 13 жовтня

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Продовжити термін дії карантину до 31 грудня. Це пов’язано з різким зростанням кількості нових випадків захворювання і госпіталізацій".

Деталі: Також Кабмін вніс зміни до індикаторів та критеріїв, якими визначається карантин на території країни. Зокрема вдвічі підвищити цільовий показник охоплення тестуваннями – до 48 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів (на сьогодні 24).

Також при встановленні помаранчевого чи червоного рівня МОЗ більше не буде враховувати ліжка, відведені у дитячих та педіатричних відділеннях.

Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюватимуть, якщо захворюваність протягом 14 днів складає більше ніж 320 на 100 тисяч населення.

Також уряд посилив протиепідемічні заходи на різних рівнях:

ввів обмеження на роботу закладів харчування не пізніше 22:00 навіть у зеленій зоні,

заборонив на території регіону з зеленим рівнем проведення масових культурних, релігійних, рекламних та інших та заходів за участю більше 50 осіб, з жовтим рівнем – більше 30 осіб, помаранчевим рівнем – більше 20 осіб,

для всіх регіонів запровадив проведення всіх спортивних заходів без глядачів, крім міжнародних матчів, які можуть проводитися з глядачами, але за окремим погодженням з МОЗ,

для територій з червоним рівнем протиепідемічної небезпеки – усім суб’єктам господарювання доручив організувати позмінну роботу працівників, за можливості відправити на дистанційну роботу,

закладам загальної і середньої освіти встановив канікули з 15 по 30 жовтня, у наступний період можливий перехід на дистанційне чи змішане навчання,

закладам професійної освіти, передвищої та вищої освіти доручили перейти з 15 жовтня по 15 листопада на дистанційне навчання з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків (крім тих, хто не може це зробити – сироти, діти з окупованих територій),

правоохоронцям доручив посилити нагляд за дотриманням самоізоляції людьми з підтвердженим коронавірусом,

посилив нагляд і контроль за ринками, закладами громадського харчування тощо,

органам місцевого самоврядування доручили виділити додатковий транспорт, щоб попередити скупчення людей у транспорті.

Кабмін підтримав внесення таких змін.

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