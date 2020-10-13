В Украине изменили условия карантина: школы – на каникулы, рестораны – до 22:00

Кабинет министров внес изменения в постановление правительства №641 об установлении карантина в Украине, предложив отправить школы на каникулы, вузы – на дистанционное обучение и вдвое повысив показатель охвата тестированием.

Источник: заседание правительства 13 октября

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Продлить срок действия карантина до 31 декабря. Это связано с резким ростом числа новых случаев заболевания и госпитализации".

Детали: Также Кабмин внес определенные изменения в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории страны. В частности, вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием – до 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней (сейчас 24).

Также при установлении оранжевого или красного уровня МОЗ больше не будет учитывать кровати, отведенные в детских и педиатрических отделениях.

Красный уровень эпидемической опасности будут устанавливать, если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.

Также Кабмин усилил противоэпидемические мероприятия на разных уровнях:

ввел ограничения на работу заведений питания не позднее 22:00 даже в зеленой зоне,

запретил на территории региона с зеленым уровнем проведение массовых культурных, религиозных, рекламных и других и мероприятий с участием более 50 человек, с желтым уровнем – более 30 человек, оранжевым уровнем – более 20 человек,

для всех регионов ввел проведение всех спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных матчей, которые могут проводиться со зрителями, но по отдельному согласованию с Минздравом,

для территорий с красным уровнем противоэпидемической опасности – всем субъектам хозяйствования поручили организовать посменную работу сотрудников, по возможности отправить на дистанционную работу,

учреждениям общего и среднего образования установил каникулы с 15 по 30 октября, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение,

учреждениям профессионального образования, передвысшего и высшего образования поручил перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме тех, кто не может это сделать – сироты, дети из оккупированных территорий),

правоохранители должны усилить надзор за соблюдением самоизоляции людьми с подтвержденным коронавирусом,

усилил надзор и контроль за рынками, заведениями общественного питания и т.д.,

органам местного самоуправления поручил выделить дополнительный транспорт, чтобы избежать скопления людей в транспорте.

Кабмин поддержал внесение таких изменений.

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