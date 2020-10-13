В Украине изменили условия карантина: школы – на каникулы, рестораны – до 22:00
Кабинет министров внес изменения в постановление правительства №641 об установлении карантина в Украине, предложив отправить школы на каникулы, вузы – на дистанционное обучение и вдвое повысив показатель охвата тестированием.
Источник: заседание правительства 13 октября
Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Предлагается внесение изменений в постановление №641 об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением COVID-19.
Первое – предлагается продлить срок действия карантина до 31 декабря. Это связано с резким ростом числа новых случаев заболевания и госпитализации".
Детали: Также Степанов предлагает внести определенные изменения в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории страны. В частности, вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием – до 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней (сейчас 24).
Также при установлении оранжевого или красного уровня МОЗ больше не будет учитывать кровати, отведенные в детских и педиатрических отделениях.
Красный уровень эпидемической опасности будут устанавливать, если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.
Также Минздрав предлагает усилить противоэпидемические мероприятия на разных уровнях:
- ввести ограничения на работу заведений питания не позднее 22:00 даже в зеленой зоне,
- запретить на территории региона с зеленым уровнем проведение массовых культурных, религиозных, рекламных и других и мероприятий с участием более 50 человек, с желтым уровнем – более 30 человек, оранжевым уровнем – более 20 человек,
- для всех регионов ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных матчей, которые могут проводиться со зрителями, но по отдельному согласованию с Минздравом,
- для территорий с красным уровнем противоэпидемической опасности – всем субъектам хозяйствования организовать посменную работу сотрудников, по возможности отправить на дистанционную работу,
- учреждениям общего и среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение,
- учреждениям профессионального образования, передвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме тех, кто не может это сделать – сироты, дети из оккупированных территорий),
- правоохранителям усилить надзор за соблюдением самоизоляции людьми с подтвержденным коронавирусом,
- усилить надзор и контроль за рынками, заведениями общественного питания и т.д.,
- органы местного самоуправления должны выделить дополнительный транспорт, чтобы избежать скопления людей в транспорте.
Кабмин поддержал внесение таких изменений.
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Предыстория:
- За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.
- Украина ушла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус. Сейчас в Украине действует разделение на зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.
- 13 октября Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.