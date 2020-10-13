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Зірка футболу Роналду заразився коронавірусом

Вівторок, 13 жовтня 2020, 17:44

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду захворів на Covid-19.

Джерело: CNN із посиланням на офіційну заяву Португальської футбольної федерації

Деталі: Згідно із заявою, форвард італійського "Ювентусу" отримав позитивні результати тесту на хворобу.

У федерації повідомили, що футболіст "почувається добре, симптомів немає, зараз перебуває в ізоляції".

Видання нагадує, що 35-річний Роналду лише у неділю грав за збірну Португалії проти Франції у Лізі Націй. А минулого тижня брав участь у матчі Португалія-Іспанія.

Нагадаємо: ще в березні усім гравцям "Ювентуса" зробили тест на COVID. Захворювання знайшли у трьох футболістів - Даніеле Ругані, Блеза Матюїді і Пауло Дібали, а от Роналду виявився тоді здоровим.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірусфутбол


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