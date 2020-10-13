Зірка футболу Роналду заразився коронавірусом
Вівторок, 13 жовтня 2020, 17:44
Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду захворів на Covid-19.
Джерело: CNN із посиланням на офіційну заяву Португальської футбольної федерації
Деталі: Згідно із заявою, форвард італійського "Ювентусу" отримав позитивні результати тесту на хворобу.
У федерації повідомили, що футболіст "почувається добре, симптомів немає, зараз перебуває в ізоляції".
Видання нагадує, що 35-річний Роналду лише у неділю грав за збірну Португалії проти Франції у Лізі Націй. А минулого тижня брав участь у матчі Португалія-Іспанія.
Нагадаємо: ще в березні усім гравцям "Ювентуса" зробили тест на COVID. Захворювання знайшли у трьох футболістів - Даніеле Ругані, Блеза Матюїді і Пауло Дібали, а от Роналду виявився тоді здоровим.
Євген Кізілов, УП