Зірка футболу Роналду заразився коронавірусом

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду захворів на Covid-19.

Джерело: CNN із посиланням на офіційну заяву Португальської футбольної федерації

Деталі: Згідно із заявою, форвард італійського "Ювентусу" отримав позитивні результати тесту на хворобу.

У федерації повідомили, що футболіст "почувається добре, симптомів немає, зараз перебуває в ізоляції".

Видання нагадує, що 35-річний Роналду лише у неділю грав за збірну Португалії проти Франції у Лізі Націй. А минулого тижня брав участь у матчі Португалія-Іспанія.

Нагадаємо: ще в березні усім гравцям "Ювентуса" зробили тест на COVID. Захворювання знайшли у трьох футболістів - Даніеле Ругані, Блеза Матюїді і Пауло Дібали, а от Роналду виявився тоді здоровим.