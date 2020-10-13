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Звезда футбола Роналду заразился коронавирусом

Вторник, 13 октября 2020, 17:44
Звезда футбола Роналду заразился коронавирусом

Известный португальский футболист Криштиану Роналду заболел Covid-19.

Источник: CNN со ссылкой на официальное заявление Португальской футбольной федерации

Детали: Согласно заявлению, форвард итальянского "Ювентуса" получил положительные результаты теста на болезнь.

В федерации сообщили, что футболист "чувствует себя хорошо, симптомов нет, сейчас находится в изоляции".

Издание напоминает, что 35-летний Роналду только в воскресенье играл за сборную Португалии против Франции в Лиге Наций. А на прошлой неделе принимал участие в матче Португалия-Испания.

Напомним: Еще в марте всем игрокам "Ювентуса" сделали тест на COVID. Заболевание нашли у трех футболистов - Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы, а вот Роналду оказался тогда здоровым.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: коронавирусфутбол
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