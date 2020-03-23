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Роналду зробив тест на коронавірус

Понеділок, 23 березня 2020, 01:54
Роналду зробив тест на коронавірус

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив тест на COVID-19.

Джерело: A Bola

Деталі: Всіх гравців і співробітників футбольного клубу "Ювентус" перевірили на COVID-19. Захворювання знайшли у трьох футболістів - Даніеле Ругані, Блеза Матюїді і Пауло Дібали. 

Аналізи гравця збірної Португалії з футболу Роналду не виявили у нього захворювання. Наразі він перебуває на карантині.

Нагадаємо:

  • УЄФА перенесла Євро-2020.
  • До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Жереб визачив команді Андрія Шевченка групу С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник мав визначитися після плей-офф Ліги Націй.
  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусфутбол
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