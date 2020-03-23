Роналду зробив тест на коронавірус

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив тест на COVID-19.

Джерело: A Bola

Деталі: Всіх гравців і співробітників футбольного клубу "Ювентус" перевірили на COVID-19. Захворювання знайшли у трьох футболістів - Даніеле Ругані, Блеза Матюїді і Пауло Дібали.

Аналізи грався збірної Португалії з футболу Роналду не виявили у нього захворювання. Наразі він перебуває на карантині.

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