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У БРСМ-Нафта кажуть, що не фінансують Шарія

Вівторок, 13 жовтня 2020, 17:48
У БРСМ-Нафта кажуть, що не фінансують Шарія

В компанії БРСМ-Нафта заявили, що не мають жодного стосунку до фінансування проросійського блогера Анатолія Шарія, про яке повідомляли журналісти-розслідувачі.

Джерело: пресслужба компанії

Дослівно: "БРСМ-Нафта не має жодного відношення до Анатолія Шарія та будь-якої пов’язаної з ним діяльності. Крім того, Анжела Ларкіна, яка згадується у розслідуванні як "співробітник БРСМ-Нафта" ніколи не була і не є працівником операційної компанії БРСМ.

Ми переконані, що за всіма ознаками проти БРСМ-Нафта розпочато інформаційну атаку. Її мета – дискредитувати одну з найбільших національних автозаправної мереж та змусити споживачів сумніватися у якості пального даного бренду".

Деталі: В компанії не сумніваються, що на БРСМ-Нафта здійснюється цілеспрямована акція, щоб втягнути її у "політичні та економічні ігри", проте не розуміють, хто це робить і навіщо.

Що було раніше: Розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" виявило, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

Згодом стало відомо, що СБУ проводить обшуки у БРСМ-Нафта.

Українська правда

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Теми: вибори
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