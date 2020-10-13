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В БРСМ-Нафта говорят, что не финансируют Шария

Вторник, 13 октября 2020, 17:48

В компании БРСМ-Нафта заявили, что не имеют никакого отношения к финансированию пророссийского блогера Анатолия Шария, о котором сообщали журналисты-расследователи.

Источник: пресс-служба компании

Дословно: "БРСМ-Нафта не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и любой связанной с ним деятельности. Кроме того, Анжела Ларкина, которая упоминается в расследовании как "сотрудник БРСМ-Нафта" никогда не была и не является работником операционной компании БРСМ.

Мы убеждены, что по всем признакам против БРСМ-Нафта начата информационная атака. Ее цель - дискредитировать одну из крупнейших национальных автозаправочной сетей и заставить потребителей сомневаться в качестве горючего данного бренда".

Детали: В компании не сомневаются, что на БРСМ-Нафта осуществляется целенаправленная акция, чтобы втянуть ее в "политические и экономические игры", однако не понимают, кто это делает и зачем.

Что было раньше: Расследование журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выявило, что всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Потом стало известно, что СБУ проводит обыски в БРСМ-Нафта.

Украинская правда
Темы: виборы


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