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Бойовики шість разів порушили "тишу" та запустили два безпілотники

Вівторок, 13 жовтня 2020, 18:43
Бойовики шість разів порушили тишу та запустили два безпілотники

Від початку 13 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано шість порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог здійснив три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та два в населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги зі стрілецької зброї. В районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового – 15 разів.

Окрім того, було зафіксовано перетин лінії розмежування двома ворожими БПЛА в районі населених пунктів Водяне та Піщевик. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше використання.

Дослівно: "Провокації противника не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна
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