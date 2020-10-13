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Боевики шесть раз нарушили "тишину" и запустили два беспилотника

Вторник, 13 октября 2020, 18:43

С начала 13 октября во полосах ответственности наших бригад зафиксировано шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Зайцево враг совершил три одиночные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и два в населенном пункте Хутор Вольный, а также две очереди из стрелкового оружия. В районе Песков противник 10 раз применил автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово - 15 раз.

Кроме того, было зафиксировано пересечение линии разграничения двумя враждебными БПЛА в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

Дословно: "Провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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