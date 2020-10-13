Лігу чемпіонів з хокею скасували через коронавірус

Ліга чемпіонів з хокею в сезоні-2020/21 не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Джерело: президент турніру Петер Занер, якого цитує пресслужба турніру

Пряма мова Занера: "З огляду на всі обставини, керівництво прийшло до висновку, що провести сезон-2020/21 не є можливим для ліги і команд як з організаційної, так і з економічної точок зору.

Здоров'я та безпека всіх учасників команд є основним пріоритетом, і з поточним розвитком ситуації ми не зможемо, на жаль, гарантувати, що всі учасники зможуть прибути на батьківщину в здоровому стані та не будуть зобов'язані пройти карантин".

Деталі: Також глава ліги висловив упевненість що ситуація нормалізується, і пандемія не завадить проведенню сезону-2021/22.

Турнір мав пройти з 6 жовтня 2020 року по 9 лютого 2021-го. Скасування пов'язане з відсутністю поліпшення епідеміологічної ситуації в Європі і з обмежувальними заходами, які не дозволяють всім командам повноцінно взяти участь в турнірі.

Довідково: Ліга чемпіонів проводиться з сезону 2014/15. Чинним переможцем є чотириразовий чемпіон шведський клуб "Фрелунда". У турнірі виступають 32 команди з 12 країн Європи.

Нагадаємо: В березні Чемпіонат світу з хокею з шайбою 2020 скасували через пандемію нового коронавірусу.