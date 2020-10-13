Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Лігу чемпіонів з хокею скасували через коронавірус

Вівторок, 13 жовтня 2020, 20:37
фото: infront.sport

Ліга чемпіонів з хокею в сезоні-2020/21 не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Джерело: президент турніру Петер Занер, якого цитує пресслужба турніру

Пряма мова Занера: "З огляду на всі обставини, керівництво прийшло до висновку, що провести сезон-2020/21 не є можливим для ліги і команд як з організаційної, так і з економічної точок зору.

Здоров'я та безпека всіх учасників команд є основним пріоритетом, і з поточним розвитком ситуації ми не зможемо, на жаль, гарантувати, що всі учасники зможуть прибути на батьківщину в здоровому стані та не будуть зобов'язані пройти карантин".

Деталі: Також глава ліги висловив упевненість що ситуація нормалізується, і пандемія не завадить проведенню сезону-2021/22.

Турнір мав пройти з 6 жовтня 2020 року по 9 лютого 2021-го. Скасування пов'язане з відсутністю поліпшення епідеміологічної ситуації в Європі і з обмежувальними заходами, які не дозволяють всім командам повноцінно взяти участь в турнірі.

Довідково: Ліга чемпіонів проводиться з сезону 2014/15. Чинним переможцем є чотириразовий чемпіон шведський клуб "Фрелунда". У турнірі виступають 32 команди з 12 країн Європи.

Нагадаємо: В березні Чемпіонат світу з хокею з шайбою 2020 скасували через пандемію нового коронавірусу.

Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні змінили умови карантину: школи – на канікули, ресторани – до 22:00

(оновлено)Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року

оновлено"Всенародне опитування" Зеленського: з'явилася реакція фракцій

Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум

Офіс президента пролив світло на "всеукраїнське опитування": не референдум

ЗМІ: Зеленський у Лондоні отримав сигнал від голови розвідки щодо свого оточення

Усі новини...
спорт
Ліга Націй: Україна поступилася Німеччині
Збірна України у матчі з чемпіонами світу пропустила сім м`ячів
Всесвітньовідомий спортивний бренд відклав будівництво заводу у Вінниці
Останні новини
20:37
Лігу чемпіонів з хокею скасували через коронавірус
20:20
Українські АЕС постачатимуть енергію для міжнародної блокчейн-компанії
20:06
Під час візиту Зеленського в Анкару підпишуть нову військову угоду з Туреччиною
19:48
Нацбанк визначив офіційний курс на 15 жовтня
19:33
фото, відеоБійці КОРДу зі стріляниною та погонею на Хрещатику затримали розбійників
19:22
Держпродспоживслужба отримала нового голову
19:14
МЗС Норвегії звинуватило РФ у кібератаці на парламент країни
19:11
Вітренко про засекречення результатів аудиту "Нафтогазу": Це геть неправильна практика
18:43
Бойовики шість разів порушили "тишу" та запустили два безпілотники
18:25
відеоПорошенко одужав від Covid і дав пораду, як правильно носити маску
Усі новини...