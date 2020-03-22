Чемпіонат світу з хокею скасували

Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2020 року скасований через пандемію нового коронавірусу.

Джерело: президент ІІХФ Рене Фазель, повідомляє IIHF

Деталі: ЧС-2020 з хокею мав відбутися з 8 по 24 травня в швейцарських Цюріху та Лозанні. Дата проведення наступного ЧС поки невідома.

Пряма мова: "Коронавірус - це глобальна проблема, яка вимагає значних зусиль з боку державних органів для боротьби з його поширенням. Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати цю боротьбу".

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Передісторія:

Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.

За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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