Лигу чемпионов с хоккея отменили из-за коронавируса

Лига чемпионов по хоккею в сезоне-2020/21 не состоится из-за пандемии коронавируса.

Источник: президент турнира Петер Занер, которого цитирует пресс-служба турнира

Прямая речь Занера: "Учитывая все обстоятельства, руководство пришло к выводу, что провести сезон-2020/21 не является возможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точек зрения.

Здоровье и безопасность всех участвующих команд является основным приоритетом, и с текущим развитием ситуации мы не сможем, к сожалению, гарантировать, что все участники смогут прибыть на родину в здоровом состоянии и не будут обязаны пройти карантин".

Детали: Также глава лиги выразил уверенность что ситуация нормализуется, и пандемия не помешает проведению сезона-2021/22.

Турнир должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го. Отмена связана с отсутствием улучшения эпидемиологической ситуации в Европе и с ограничительными мерами, которые не позволяют всем командам полноценно принять участие в турнире.

Справка: Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. Действующим победителем является четырехкратный чемпион шведский клуб "Фрёлунда". В турнире выступают 32 команды из 12 стран Европы.

Напомним: В марте Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 отменили из-за пандемии нового коронавируса.