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ЦВК достроково звільнила весь склад Одеської міської ТВК за порушення законодавства

Вівторок, 13 жовтня 2020, 22:13
ЦВК достроково звільнила весь склад Одеської міської ТВК за порушення законодавства

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок скасувала низку постанов Одеської міської територіальної виборчої комісії (ТВК), встановила факт систематичного порушення цією комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

Джерело: відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії

Дослівно: Під час розгляду скарги місцевої політичної партії "Блок Дмитра Голубова" ЦВК встановила факти порушення в діяльності Одеської міської ТВК. У звʼязку з цим ЦВК за власною ініціативою розглянула окремі питання її діяльності.

Зокрема, було встановлено, що приймаючи постанови від 11 жовтня про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською міською організацією політичної партії "Блок Дмитра Голубова", та про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутого вказаною організацією, а також постанову № 155 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською обласною організацією політичної партії "Наш край", Одеська міська ТВК ухвалила рішення всупереч рішенням судів, які набрали законної сили.

Таким чином комісія перевищила свої повноваження повторно, усупереч уже встановленим судом обставинам та фактам, надавши оцінку документам, поданим для реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради та кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутих вказаною місцевою організацією політичної партії".

Деталі: Відтак, ЦВК скасувала вищевказані постанови Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією виборчою комісією  законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

Комісія зобов’язала Одеську міську ТВК після сформування її нового складу привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами законодавства та з урахуванням рішень судів. А також – невідкладно вжити передбачених виборчим законодавством заходів щодо забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів.

Комісія звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові ЦВК обставин та відреагувати у разі потреби.

Нагадаємо: Кандидат у мери Одеси Геннадій Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибориОдеса
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