ЦИК досрочно освободила весь состав Одесской городской ТИК за нарушение законодательства

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила ряд постановлений Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), установила факт систематического нарушения этой комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Источник: отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии

Дословно: При рассмотрении жалобы местной политической партии "Блок Дмитрия Голубова" ЦИК установила факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК. В связи с этим ЦИК по собственной инициативе рассмотрел отдельные вопросы ее деятельности.

В частности, было установлено, что принимая постановления от 11 октября о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией политической партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией политической партии "Наш край", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

Таким образом комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, предоставив оценку документам, представленным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на должность городского головы, выдвинутых указанной местной организацией политической партии".

Детали: Следовательно, ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Комиссия обязала Одесскую городскую ТИК после формирования ее нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями законодательства и с учетом решений судов. А также - безотлагательно принять предусмотренные избирательным законодательством меры по обеспечению надлежащей организации подготовки и проведения выборов.

Комиссия обратилась к Национальной полиции для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и отреагировать в случае необходимости.

Напомним: Кандидат в мэры Одессы Геннадий Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета.