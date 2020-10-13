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ЦИК досрочно освободила весь состав Одесской городской ТИК за нарушение законодательства

Вторник, 13 октября 2020, 22:13

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила ряд постановлений Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), установила факт систематического нарушения этой комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Источник: отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии

Дословно: При рассмотрении жалобы местной политической партии "Блок Дмитрия Голубова" ЦИК установила факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК. В связи с этим ЦИК по собственной инициативе рассмотрел отдельные вопросы ее деятельности.

В частности, было установлено, что принимая постановления от 11 октября о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией политической партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией политической партии "Наш край", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

Таким образом комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, предоставив оценку документам, представленным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на должность городского головы, выдвинутых указанной местной организацией политической партии".

Детали: Следовательно, ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Комиссия обязала Одесскую городскую ТИК после формирования ее нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями законодательства и с учетом решений судов. А также - безотлагательно принять предусмотренные избирательным законодательством меры по обеспечению надлежащей организации подготовки и проведения выборов.

Комиссия обратилась к Национальной полиции для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и отреагировать в случае необходимости.

Напомним: Кандидат в мэры Одессы Геннадий Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыОдесса


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