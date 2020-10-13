Зеленський розповів про зустріч з британською розвідкою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з представниками Секретної служби розвідки в межах його нещодавнього візиту до Великої Британії обговорювалася проблема дезінформації та фейкових новин.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. Там був інший склад на цій зустрічі.

Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету та територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати".

Деталі: Зеленський запевняє, що "питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, порушувалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося". Ймовірно, мається на увазі інформація щодо оточення Зеленського.

Зеленський наголосив, що одна з тем стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам: "Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами".

Нагадаємо: Під час візиту української делегації до Великої Британії минулого тижня були підписані міждержавні документи, подружжя Зеленських побувало на прийомі у герцога та герцогині Кембриджських у Букінгемському палаці, український президент зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.