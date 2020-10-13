Зеленский рассказал о встрече с британской разведкой

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Там был другой состав на этой встрече.

Из всего объема вопросов нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять".

Детали: Зеленский уверяет, что "вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался". Вероятно, имеется в виду информация об окружения Зеленского.

Зеленский отметил, что одна из тем касалась противодействия дезинформации и фейковых новостей: "Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами".

Напомним: Во время визита украинской делегации в Великобританию на прошлой неделе были подписаны межгосударственные документы, чета Зеленских побывала на приеме у герцога и герцогини Кембриджских в Букингемском дворце, украинский президент встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном.