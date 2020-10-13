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Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію

Вівторок, 13 жовтня 2020, 23:42
Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію

Збірна України у четвертому турі групи Ліги Націй здолала команду Іспанії з рахунком 1:0.

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 13 жовтня.

У першому таймі Іспанія мала купу моментів біля воріт українців. Чудовий перший тайм видав Георгій Бущан. Воротар збірної України тричі рятував ворота синьо-жовтих після ударів Фаті, Серхіо Рамоса та Родріго. Ще в одному з моментів м'яч влучив у руку у власному штрафному майданчику Андрію Ярмоленко, але суддя вирішив пенальті не ставити.

У збірної України було кілька перспективних атак, але вони завершилися без ударів. Наприкінці тайму арбітр міг ставити 11-метровий удар за фол на Олександра Зубкова, але проігнорував це порушення правил на українцю.

У другому таймі у збірної України вже вийшов більш атакуючий футбол з небезпечними контрвипадами попереду. Щоправда, знову не обійшлося без надійної гри Бущана, котрий відбив удари Мікеля Ойярсабаля та Адама Траоре.

На 76-й хвилині після пасу від Андрія Ярмоленка Віктор Циганков вибіг сам на сам з Давидом Де Хеа, і класно пробиває у кут воріт - 1:0. У завершальні хвилини збірна України зуміла вистояти і отримати свою другу перемогу в турнірі.

Після чотирьох турів у групі 4 збірна України набрала шість очок і посідає третю позицію. На першому місці з сімома пунктами Іспанія та друга Німеччина, в якої шість очок. Швейцарія з двома балами замикає турнірну таблицю.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
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