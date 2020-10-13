Лига Наций: сборная Украины в Киеве победила Испанию

Сборная Украины в четвертом туре группы Лиги Наций одолела команду Испании со счетом 1: 0.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 13 октября.

В первом тайме у Испании была куча моментов у ворот украинском. Замечательный первый тайм выдал Георгий Бущан. Вратарь сборной Украины трижды спасал ворота сине-желтых после ударов Фати, Серхио Рамоса и Родриго. Еще в одном из моментов мяч попал в руку в своей штрафной Андрею Ярмоленко, но судья решил пенальти не ставить.

У сборной Украины было несколько перспективных атак, но они завершились без ударов. В конце тайма арбитр мог ставить 11-метровый удар за фол на Александра Зубкова, но проигнорировал это нарушение правил по украинцу.

Во втором тайме у сборной Украины уже вышел более атакующий футбол с опасными контрвыпадами впереди. Правда, опять не обошлось без надежной игры Бущана, который отразил удары Микеля Ойярсабаля и Адама Траоре.

На 76-й минуте после паса от Андрея Ярмоленко Виктор Цыганков выбежал один на один с Давидом Де Хеа, и классно пробивает в угол ворот - 1:0. В заключительные минуты сборная Украины сумела выстоять и получить свою вторую победу в турнире.

После четырех туров в группе 4 сборная Украины набрала шесть очков и занимает третью позицию. На первом месте с семью пунктами Испания и вторая Германия, в которой шесть очков. Швейцария с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.