Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються
Середа, 14 жовтня 2020, 02:03
13 жовтня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 179 буковинців.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Лабораторія протестувала на коронавірус 940 зразків.
Цього ж дня одужали ще 74 мешканці області. Загалом в області вилікувались вже 8987 хворих із зареєстрованих 16828 випадків захворювання.
Померли від ускладнень 395 буковинців.
Що передувало: 12 жовтня в Чернівецькій області виявили 161 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 79 пацієнтів.
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Нагадаємо:
- За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.
Українська правда