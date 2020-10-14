Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються

13 жовтня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 179 буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія протестувала на коронавірус 940 зразків.

Цього ж дня одужали ще 74 мешканці області. Загалом в області вилікувались вже 8987 хворих із зареєстрованих 16828 випадків захворювання.

Померли від ускладнень 395 буковинців.

Що передувало: 12 жовтня в Чернівецькій області виявили 161 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 79 пацієнтів.

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