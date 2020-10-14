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Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються

Середа, 14 жовтня 2020, 02:03

13 жовтня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 179 буковинців. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook 

Деталі: Лабораторія протестувала на коронавірус 940 зразків. 

Цього ж дня одужали ще 74 мешканці області. Загалом в області вилікувались вже 8987 хворих із зареєстрованих 16828 випадків захворювання. 

Померли від ускладнень 395 буковинців. 

Що передувало: 12 жовтня в Чернівецькій області виявили 161 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 79 пацієнтів.  

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Нагадаємо: 

  • За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали. 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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