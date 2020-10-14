Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются
Среда, 14 октября 2020, 02:03
13 октября во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 179 буковинцев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лаборатория протестовала на коронавирус 940 образцов.
В этот же день выздоровели еще 74 жители области. Всего в области вылечились уже 8987 больных из зарегистрированных 16828 случаев заболевания.
Умерли от осложнений 395 буковинцев.
Что предшествовало: 12 октября в Черновицкой области обнаружили 161 новых больных коронавирусом. В этот же день выздоровели 79 пациентов.
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Напомним:
- За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.
Украинская правда