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Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются

Среда, 14 октября 2020, 02:03
Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются

13 октября во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 179 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория протестовала на коронавирус 940 образцов.

В этот же день выздоровели еще 74 жители области. Всего в области вылечились уже 8987 больных из зарегистрированных 16828 случаев заболевания.

Умерли от осложнений 395 буковинцев.

Что предшествовало: 12 октября в Черновицкой области обнаружили 161 новых больных коронавирусом. В этот же день выздоровели 79 пациентов. 

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Напомним: 

  • За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновицкая область
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