СММ ОБСЄ нарахувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за минулу добу
Середа, 14 жовтня 2020, 03:16
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 15 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Джерело: звіт ОБСЄ за 12 жовтня
Деталі: Зокрема, 14 порушень "тиші" зареєстрували у Донецькій області, ще 1 – в Луганській. Добою раніше таких порушень було 6 і всі в Донецькій області.
Зазначається, що два підлітки у Нижній Кринці, що на Донеччині, отримали поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.
Спостерігачі ОБСЄ також помітили у вечірній та нічний час людей у межах ділянок розведення Золотого і Петрівського. Окрім того, вкотре члени патрулів сісії і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування.
Нагадаємо:
- 12 жовтня, за даними штабу ООС, збройні формування Росії на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда