СММ ОБСЄ нарахувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за минулу добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 15 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: звіт ОБСЄ за 12 жовтня

Деталі: Зокрема, 14 порушень "тиші" зареєстрували у Донецькій області, ще 1 – в Луганській. Добою раніше таких порушень було 6 і всі в Донецькій області.

Зазначається, що два підлітки у Нижній Кринці, що на Донеччині, отримали поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Спостерігачі ОБСЄ також помітили у вечірній та нічний час людей у межах ділянок розведення Золотого і Петрівського. Окрім того, вкотре члени патрулів сісії і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування.

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