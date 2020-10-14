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СММ ОБСЄ нарахувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за минулу добу

Середа, 14 жовтня 2020, 03:16
СММ ОБСЄ нарахувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за минулу добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 15 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: звіт ОБСЄ за 12 жовтня 

Деталі: Зокрема, 14 порушень "тиші" зареєстрували у Донецькій області, ще 1 – в Луганській.  Добою раніше таких порушень було 6 і всі в Донецькій області. 

Зазначається, що два підлітки у Нижній Кринці, що на Донеччині, отримали поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Спостерігачі ОБСЄ також помітили у вечірній та нічний час людей у межах ділянок розведення Золотого і Петрівського.  Окрім того, вкотре члени патрулів сісії і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄ
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