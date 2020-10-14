СММ ОБСЕ насчитала 15 нарушений перемирия на Донбассе за минувшие сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: отчет ОБСЕ по 12 октября

Детали: В частности, 14 нарушений "тишины" зарегистрировали в Донецкой области, еще 1 – в Луганской. Сутками ранее таких нарушений было 6 и все в Донецкой области.

Отмечается, что два подростка в Нижней Крынке, что в Донецкой области, получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.

Наблюдатели ОБСЕ также заметили в вечернее и ночное время людей в пределах участков разведения Золотого и Петровского.

Кроме того, в который раз члены патрулей мисии и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения.

Напомним: