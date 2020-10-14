Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СММ ОБСЕ насчитала 15 нарушений перемирия на Донбассе за минувшие сутки

Среда, 14 октября 2020, 03:16
СММ ОБСЕ насчитала 15 нарушений перемирия на Донбассе за минувшие сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: отчет ОБСЕ по 12 октября

Детали: В частности, 14 нарушений "тишины" зарегистрировали в Донецкой области, еще 1 – в Луганской. Сутками ранее таких нарушений было 6 и все в Донецкой области.

Отмечается, что два подростка в Нижней Крынке, что в Донецкой области, получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.

Наблюдатели ОБСЕ также заметили в вечернее и ночное время людей в пределах участков разведения Золотого и Петровского.

Кроме того, в который раз члены патрулей мисии и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: