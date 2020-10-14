СММ ОБСЕ насчитала 15 нарушений перемирия на Донбассе за минувшие сутки
Среда, 14 октября 2020, 03:16
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Источник: отчет ОБСЕ по 12 октября
Детали: В частности, 14 нарушений "тишины" зарегистрировали в Донецкой области, еще 1 – в Луганской. Сутками ранее таких нарушений было 6 и все в Донецкой области.
Отмечается, что два подростка в Нижней Крынке, что в Донецкой области, получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.
Наблюдатели ОБСЕ также заметили в вечернее и ночное время людей в пределах участков разведения Золотого и Петровского.
Кроме того, в который раз члены патрулей мисии и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения.
Напомним:
- 12 октября, по данным штаба ООС, вооруженные формирования России на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда