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Чергова компанія призупинила випробування препарату від COVID-19

Середа, 14 жовтня 2020, 04:24

Фармацевтична компанія Eli Lilly призупинила випробування препарату від коронавірусу через можливі проблеми із безпекою.

Джерело: The New York Times

Деталі: Лікування Eli Lilly полягало у використанні антитіл. Причиною зупинки випробувань стали листи урядових чиновників, які були надіслані дослідникам. 

Зазначається, що можливо відбувся витік даних учасників випробувань. Водночас, вказані випробування були фінансовані державою. 

Eli Lilly займається експерементальним лікуванням коронавірусу за допомогою антитіл, які людський організм виробляє у відповідь на дію вірусу. 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


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