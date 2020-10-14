Очередная компания приостановила испытания препарата от COVID-19
Среда, 14 октября 2020, 04:24
Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила испытания препарата от коронавируса-за возможных проблем с безопасностью.
Источник: The New York Times
Детали: Лечение Eli Lilly состояла в использовании антител. Причиной остановки испытаний стали письма правительственных чиновников, посланных исследователям.
Отмечается, что возможно произошла утечка данных участников испытаний. В то же время, указанные испытания были финансируемые государством.
Eli Lilly занимается экспериментальным лечением коронавируса с помощью антител, которые человеческий организм вырабатывает в ответ на действие вируса.
Напомним:
- Компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратила испытания своей вакцины от COVID-19 из-за заболевания у одного из добровольцев.
Украинская правда