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Очередная компания приостановила испытания препарата от COVID-19

Среда, 14 октября 2020, 04:24

Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила испытания препарата от коронавируса-за возможных проблем с безопасностью препарата.

Источник: The New York Times

Детали: Лечение Eli Lilly состояла в использовании антител. Причиной остановки испытаний стали письма правительственных чиновников, посланных исследователям.

Отмечается, что возможно произошла утечка данных участников испытаний. В то же время, указанные испытания были финансируемые государством.

Eli Lilly занимается экспериментальным лечением коронавируса с помощью антител, которые человеческий организм вырабатывает в ответ на действие вируса.

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация


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