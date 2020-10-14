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Пандемія: Україна знову 12-та у світі за числом нових хворих та смертей

Середа, 14 жовтня 2020, 05:31
Пандемія: Україна знову 12-та у світі за числом нових хворих та смертей

За кількістю підтверджених випадків коронавірусу та жертв за 12 жовтня Україна займає 12 позицію серед інших держав.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Попереду нашої країни опинились Італія, Іспанія та Нідерланди, де останні дні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус.

Загалом за 12 жовтня у світі підтвердили більше 313 тисяч випадків захворювання. 

Із них летальних – 5008. Якщо раніше до першої трійки за кількість за кількістю нових хворих входили Індія, США та Бразилія, то наразі остання поступилася місцем Великій Британії, яка виявила більше 17 тисяч випадків за добу. 

У Бразилії різко зменшилось число нових хворих, за добу підтвердили понад 11 тисяч. 

 

Наразі у світі зареєстрували 38,3 млн випадків захворювання. Померли від ускладнень 1 мільйон 90 тисяч хворих. Вилікувались 28,8 млн осіб, активними залишаються 8,4 млн випадків. 

Що передувало: Добою раніше Україна була на 14 місці у світі за числом нових випадків зараження.  

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

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Нагадаємо: 

  • За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали. 

Українська правда
Теми: коронавірус
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