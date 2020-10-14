Пандемия: Украина снова 12-я в мире по числу новых больных и смертей
По количеству подтвержденных случаев коронавируса и жертв за 12 сентября Украина занимает 12 позицию среди других государств.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Впереди нашей страны оказались Италия, Испания и Нидерланды, где последние дни наблюдается значительный прирост больных коронавирусом.
В общем за 12 октября во мире подтвердили более 313 тысяч случаев заболевания.
Из них летальных – 5008. Если раньше в первую тройку количества по количеству новых больных входили Индия, США и Бразилия, то сейчас последняя уступила место Великобритании, которая выявила более 17 тысяч случаев за сутки.
В Бразилии резко уменьшилось число новых больных, за сутки подтвердили более 11 тысяч.
Сейчас в мире зарегистрировали 38,3 млн случаев заболевания. Умерли от осложнений 1 миллион 90 тысяч больных. Вылечились 28,8 млн человек, активными остаются 8,4 млн случаев.
Что предшествовало: Сутками ранее Украина была на 14 месте в мире по числу новых случаев заражения.
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Напомним:
- За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.