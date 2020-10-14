Україна та Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму
Київ та Лондон шукають взаємні шляхи для спрощення візового режиму між країнами.
Джерело: посол України в Великій Британії Вадим Пристайко, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед".
Деталі: В Україні вже очікують спецкомісію із Великої Британії, яка вивчить роботу системі видачі біометричних паспортів та проаналізує якість співпраці між державними органами.
"Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців", – сказав Пристайко.
Дипломат зазначив, що Київ хотів би, щоб Лондон запровадив окремі правила для різних категорій громадян: щоб журналісту, підприємцю чи студенту було легше отримати візу.
Нагадаємо:
- Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.