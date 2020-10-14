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Україна та Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму

Середа, 14 жовтня 2020, 06:47

Київ та Лондон шукають взаємні шляхи для спрощення візового режиму між країнами.

Джерело: посол України в Великій Британії Вадим Пристайко, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед".

Деталі: В Україні вже очікують спецкомісію із Великої Британії, яка вивчить роботу системі видачі біометричних паспортів та проаналізує якість співпраці між державними органами.  

"Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців", – сказав Пристайко.

Дипломат зазначив, що Київ хотів би, щоб Лондон запровадив окремі правила для різних категорій громадян: щоб журналісту, підприємцю чи студенту було легше отримати візу. 

Нагадаємо:

Теми: візиВелика Британія


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