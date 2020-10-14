Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима

Среда, 14 октября 2020, 06:47
Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима

Киев и Лондон ищут взаимные пути для упрощения визового режима между странами.

Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед".

Детали: В Украине уже ожидают спецкомиссию из Великобритании, которая изучит работу системы выдачи биометрических паспортов и проанализирует качество сотрудничества между государственными органами.

"Надеюсь, что в конце концов сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим для украинцев", – сказал Пристайко.

Дипломат отметил, что Киев хотел бы, чтобы Лондон ввел отдельные правила для разных категорий граждан: чтобы журналисту, предпринимателю или студенту было легче получить визу.

Напомним: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: визыВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
визы
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Россия отменила визовый режим для граждан Грузии – кроме длительного пребывания
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: