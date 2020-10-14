Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима

Киев и Лондон ищут взаимные пути для упрощения визового режима между странами.

Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед".

Детали: В Украине уже ожидают спецкомиссию из Великобритании, которая изучит работу системы выдачи биометрических паспортов и проанализирует качество сотрудничества между государственными органами.

"Надеюсь, что в конце концов сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим для украинцев", – сказал Пристайко.

Дипломат отметил, что Киев хотел бы, чтобы Лондон ввел отдельные правила для разных категорий граждан: чтобы журналисту, предпринимателю или студенту было легче получить визу.

Напомним: