Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Найманці РФ 6 разів порушили "тишу", зокрема із гранатомета

Середа, 14 жовтня 2020, 07:39

13 жовтня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове". 

Деталі: Окрім того, найманці вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї біля Хутора Вільного. Також два порушення "тиші" зафіксовано біля Пищевика та Водяного. Там літали ворожі безпілотники. 

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія: Україна знову 12-та у світі за числом нових хворих та смертей

Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію

Зеленський розповів про зустріч з британською розвідкою

У Венедіктової 4 місяці блокують екстрадицію Бахматюка і вимагають ще доказів – джерело

Новини 13 жовтня: всенародне опитування, продовження карантину

фото, відеоБійці КОРДу зі стріляниною та погонею на Хрещатику затримали розбійників

Усі новини...
ООС
Бойовики шість разів порушили "тишу" та запустили два безпілотники
КПВВ "Станиця Луганська" закриють до кінця жовтня
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії
Останні новини
08:27
схемиУ Києві пройде хода і велопробіг: перекриють вулиці, змінять рух транспорту
08:00
Головні новини вівторка і ночі: опитування Зеленського, продовження карантину
07:39
Найманці РФ 6 разів порушили "тишу", зокрема із гранатомета
06:47
Україна та Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму
05:31
Пандемія: Україна знову 12-та у світі за числом нових хворих та смертей
04:24
Чергова компанія призупинила випробування препарату від COVID-19
03:16
СММ ОБСЄ нарахувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за минулу добу
02:38
Кольченку скасували виправні роботи через акцію під посольством Білорусі
02:03
Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються
01:26
Шевченко про перемогу над Іспанією: Збірна засвоїла урок після матчу із Францією 
Усі новини...