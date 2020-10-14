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Найманці РФ 6 разів порушили "тишу", зокрема із гранатомета

Середа, 14 жовтня 2020, 07:39
Найманці РФ 6 разів порушили тишу, зокрема із гранатомета

13 жовтня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове". 

Деталі: Окрім того, найманці вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї біля Хутора Вільного. Також два порушення "тиші" зафіксовано біля Пищевика та Водяного. Там літали ворожі безпілотники. 

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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