Наемники РФ 6 раз нарушили "тишину", в частности из гранатомета

13 октября вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцевого, а с автоматической станковой гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово".

Детали: Кроме того, наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия у Хутора Вольного. Также два нарушения "тишины" зафиксировано у Пищевика и Водяного. Там летали вражеские беспилотники.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.