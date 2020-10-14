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Наемники РФ 6 раз нарушили "тишину", в частности из гранатомета

Среда, 14 октября 2020, 07:39

13 октября вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцевого, а с автоматической станковой гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово".

Детали: Кроме того, наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия у Хутора Вольного. Также два нарушения "тишины" зафиксировано у Пищевика и Водяного. Там летали вражеские беспилотники.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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