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У Києві антирекорд смертей від коронавірусу: 21 людина за добу

Середа, 14 жовтня 2020, 11:12
У Києві антирекорд смертей від коронавірусу: 21 людина за добу
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 13 жовтня, у Києві померла найбільша кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії – 21 людина, всього за добу захворювання виявили у 422 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 236 жінок віком від 18 до 89 років, 153 чоловіка віком від 18 до 92 рокiв, 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 16 медиків.

До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Одужали за минулу добу 268 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61 та в Дарницькому районі – 59 випадків.

 

Загалом станом на 14 жовтня у столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 518 людей померли і 10 299 одужали.

Що передувало: За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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