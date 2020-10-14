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В Киеве антирекорд смертей от коронавируса: 21 человек за сутки

Среда, 14 октября 2020, 11:12

За прошедшие сутки, 13 октября, в Киеве умерло наибольшее количество больных COVID-19 за все время пандемии – 21 человек, всего за сутки заболевание обнаружили у 422 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы попали 78 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 268 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 91, в Оболонском – 61 и в Дарницком районе – 59 случаев.

 

Всего по состоянию на 14 октября в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 518 человек скончались и 10 299 выздоровели.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировано 5590 случаев коронавируса, 107 больных умерли и 2137 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


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