Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве антирекорд смертей от коронавируса: 21 человек за сутки

Среда, 14 октября 2020, 11:12
В Киеве антирекорд смертей от коронавируса: 21 человек за сутки
фото Эльдара Сарахмана, УП

За прошедшие сутки, 13 октября, в Киеве умерло наибольшее количество больных COVID-19 за все время пандемии – 21 человек, всего за сутки заболевание обнаружили у 422 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы попали 78 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 268 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 91, в Оболонском – 61 и в Дарницком районе – 59 случаев.

 

Всего по состоянию на 14 октября в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 518 человек скончались и 10 299 выздоровели.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировано 5590 случаев коронавируса, 107 больных умерли и 2137 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: