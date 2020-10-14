Коронавірус в Україні: більше 5,5 тисяч випадків, 107 смертей

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше хворих (637) виявили у Харківській області. Тут від COVID-19 померло 8 осіб.

У Києві зафіксували 422 нових хворих і рекордну кількість летальних випадків – 21.

На Львівщині виявили 345 випадків коронавірусу, тут померло за добу 12 осіб.

На Дніпропетровщині 342 нових випадки і 9 смертей.

В Одеській області виявили 302 випадки захворювання, 5 осіб померли.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу було госпіталізовано 799 людей. На апараті ШВЛ станом на ранок середи перебуває 466 пацієнтів.

Із 5590 нових виявлених хворих – 282 дитини і 252 медпрацівника.

За добу загалом здійснено 63 079 тестувань, із них 34 166 методом ПЛР і 28 913 методом ІФА.

Що передувало: За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.

За кількістю підтверджених випадків коронавірусу та жертв за 12 жовтня Україна займає 12 позицію серед інших держав.

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