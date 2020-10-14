Коронавірус в Україні: більше 5,5 тисяч випадків, 107 смертей

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше хворих (637) виявили у Харківській області. Тут від COVID-19 померло 8 осіб.

У Києві зафіксували 422 нових хворих і рекордну кількість летальних випадків – 21.

На Львівщині виявили 345 випадків коронавірусу, тут померло за добу 12 осіб.

На Дніпропетровщині 342 нових випадки і 9 смертей.

В Одеській області виявили 302 випадки захворювання, 5 осіб померли.

Що передувало: За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.

За кількістю підтверджених випадків коронавірусу та жертв за 12 жовтня Україна займає 12 позицію серед інших держав.

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