Коронавірус в Україні: більше 5,5 тисяч випадків, 107 смертей
За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Найбільше хворих (637) виявили у Харківській області. Тут від COVID-19 померло 8 осіб.
У Києві зафіксували 422 нових хворих і рекордну кількість летальних випадків – 21.
На Львівщині виявили 345 випадків коронавірусу, тут померло за добу 12 осіб.
На Дніпропетровщині 342 нових випадки і 9 смертей.
В Одеській області виявили 302 випадки захворювання, 5 осіб померли.
Що передувало: За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.
За кількістю підтверджених випадків коронавірусу та жертв за 12 жовтня Україна займає 12 позицію серед інших держав.
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