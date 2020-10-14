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Разумков: У Раді до 90 осіб хворіють або перехворіли на COVID-19

Середа, 14 жовтня 2020, 15:15
Разумков: У Раді до 90 осіб хворіють або перехворіли на COVID-19

У Верховній Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту – до 30 осіб.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков у коментарі журналістам у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату.

Щодо народних депутатів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють і майже щодня у нас – додаткові хворі (день-два ... – один-два народних депутати)".

Деталі: Разумков зазначив, що парламент не буде йти на карантин у зв'язку з епідемією.

"Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин", - підкреслив спікер.

Читайте також: Топ-5 змін у роботі Верховної Ради. Як голосують, здають тести та працюють депутати в епоху COVID-19

Що передувало: 5 жовтня "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомляло, що у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб, одна співробітниця померла.

Теми: Разумков ДмитрокоронавірусВерховна Рада
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