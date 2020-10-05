У Раді COVID-19 виявили у 75 людей, співробітниця секретаріату померла – ЗМІ

Станом на 5 жовтня у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб. Одна співробітниця померла.

Джерело: Zn.ua з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що COVID-19 виявили у 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату парламенту.

Одна з співробітниць секретаріату Ради померла.

Upd. За даними джерел "Української правди", у "Слузі народу" наразі 8 активних випадків COVID-19.

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