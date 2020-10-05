У Раді COVID-19 виявили у 75 людей, співробітниця секретаріату померла – ЗМІ
Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:56
Станом на 5 жовтня у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб. Одна співробітниця померла.
Джерело: Zn.ua з посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що COVID-19 виявили у 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату парламенту.
Одна з співробітниць секретаріату Ради померла.
Upd. За даними джерел "Української правди", у "Слузі народу" наразі 8 активних випадків COVID-19.
Що було раніше:
- 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
- Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19. Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
- Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
- 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.