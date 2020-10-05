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У Раді COVID-19 виявили у 75 людей, співробітниця секретаріату померла – ЗМІ

Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:56
У Раді COVID-19 виявили у 75 людей, співробітниця секретаріату померла – ЗМІ

Станом на 5 жовтня у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб. Одна співробітниця померла.

Джерело: Zn.ua з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що COVID-19 виявили у 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату парламенту.

Одна з співробітниць секретаріату Ради померла.

Upd. За даними джерел "Української правди", у "Слузі народу" наразі 8 активних випадків COVID-19.

Що було раніше:

  • 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
  • Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19. Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
  • 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.

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Теми: Верховна Радакоронавірусепідемія
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