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Разумков: В Раде до 90 человек болеют или переболели COVID-19

Среда, 14 октября 2020, 15:15

В Верховной Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента – до 30 человек.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии журналистам в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату.

По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас – дополнительные заболевшие (день-два... – один-два народных депутата)".

Детали: Разумков отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией.

"Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало: 5 октября "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница умерла.

Темы: Разумков ДмитрийкоронавирусВерховная Рада


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