Карантин: уряд оприлюднив рекомендації для закладів освіти

На сайті Кабміну міністрів оприлюднено постанову про продовження карантину в Україні до кінця року. У ній, зокрема, уряд рекомендує встановити шкільні канікули до кінця жовтня, а закладам профтехосвіти та вищим навчальним закладам перейти на дистанційне навчання.

Джерело: постанова КМУ від 13 жовтня

Деталі: Влада рекомендує закладам загальної середньої освіти встановити з 15 до 30 жовтня канікули, а після 30 жовтня – перейти на дистанційне або змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.

При цьому а закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання з виїздом студентів із гуртожитків (крім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою).

Нагадаємо: Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.

В рамках адаптивного карантину змінилося правило щодо дозволеної кількості людей при масових зібраннях, а по всій країні до кінця року діятимуть правила дотримання умов соціальної дистанції у 1,5 метри та маскового режиму.

На території регіонів з відповідними обмеженнями дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів, крім міжнародних змагань, за окремим погодженням з МОЗ.

Також уряд обмежив роботу ресторанів – так, з 22:00 до 7:00 роботу таких закладів дозволили лише для доставки та на винос.