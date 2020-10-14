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Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений

Среда, 14 октября 2020, 16:22

На сайте Кабмина министров обнародовано постановление о продлении карантина в Украине до конца года. В нем, в частности, правительство рекомендует установить школьные каникулы до конца октября, а заведениям профтехобразования и высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Источник: постановление КМУ от 13 октября

Детали: Власти рекомендуют заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, а после 30 октября - перейти на дистанционное или смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации в регионе.

При этом а заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, студентов с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, студентов, совмещающих учебу с работой).

Напомним: Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

В рамках адаптивного карантина изменилось правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях, а по всей стране до конца года будут действовать правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 метра и масочный режим.

На территории регионов с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с Минздравом.

Также правительство ограничило работу ресторанов - так, с 22:00 до 7:00 работа таких заведений разрешена только для доставки и на вынос.

Украинская правда
Темы: образованиекарантинкоронавирусКабинет министров


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