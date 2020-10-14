Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений

Среда, 14 октября 2020, 16:22
Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений

На сайте Кабмина министров обнародовано постановление о продлении карантина в Украине до конца года. В нем, в частности, правительство рекомендует установить школьные каникулы до конца октября, а заведениям профтехобразования и высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Источник: постановление КМУ от 13 октября

Детали: Власти рекомендуют заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, а после 30 октября - перейти на дистанционное или смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации в регионе.

При этом а заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, студентов с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, студентов, совмещающих учебу с работой).

Напомним: Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

В рамках адаптивного карантина изменилось правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях, а по всей стране до конца года будут действовать правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 метра и масочный режим.

На территории регионов с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с Минздравом.

Также правительство ограничило работу ресторанов - так, с 22:00 до 7:00 работа таких заведений разрешена только для доставки и на вынос.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиекарантинкоронавирусКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
образование
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: