Учасники маршу на честь Дня захисників прийшли під ОП і оголосили вимоги

Колона учасників маршу на честь Дня захисників України у Києві прийшла на вулицю Банкову до будівлі Офісу президента. Громадяни вимагають ухвалити закон про колабораціоністів.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Радіо Свобода

Деталі: Біля будівлі Офісу президента перебувають декілька тисяч учасників маршу. Вони скандують "Слава Україні, Героям слава", "Зелю геть", "Герої не вмирають".

З собою активісти принесли банери "Марш УПА", "Ні капітуляції", а також партійну і національну символіку.

Наразі перед Офісом президента громадські діячі, активісти і ветерани російсько-української війни озвучують вимоги до влади, зокрема:

- ухвалити закон "Про захист української державності від проявів "колабораціонізму", згідно з яким в українському правовому полі буде запроваджено поняття "колаборант", а також створити спеціальну комісію, яка розглядатиме злочини колаборантів,

- забезпечити дієву реакцію СБУ і Національної поліції на проросійську діяльність громадян України, які починаючи з 2014 року були помічені в колабораціонізмі;

- ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення каналів "112", NewsOne, ZIK, "Наш", "Інтер", "Київ Live";

- припинити обмеження українських військовослужбовців із ведення вогню у відповідь на обстріли російських військ і найманців на Донбасі.

Також вимогою учасників акції стало звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Колишній командир полку "Азов" та керівник центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін звинуватив генпрокурорку у фабрикувані справ та ув'язненні патріотів. Він нагадав, що 15 осіб перебувають під арештом у справі про напад на прихильників народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви під Харковом наприкінці серпня.

Учасник маршу озвучив вимогу "припинити переслідувати українських патріотів та людей, які захищають Україну" і "нарешті розпочати реальну боротьбу з п’ятою проросійською колоною всередині країни".

Пряма мова Жоріна: Ця людина (Венедіктова - УП) ані морального права не має, ані професійних компетенцій. Ба більше, саме Венедіктова системно працює, щоб фабрикували справи й кидали за ґрати українських патріотів".

Нагадаємо: у столиці 14 жовтня проходить щорічний марш до Дня захисника України.