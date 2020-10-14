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Учасники маршу на честь Дня захисників прийшли під ОП і оголосили вимоги

Середа, 14 жовтня 2020, 17:11
Фото: Дмитро Ларін, УП

Колона учасників маршу на честь Дня захисників України у Києві прийшла на вулицю Банкову до будівлі Офісу президента. Громадяни вимагають ухвалити закон про колабораціоністів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Біля будівлі Офісу президента перебувають декілька тисяч учасників маршу. Вони скандують "Слава Україні, Героям слава", "Зелю геть", "Герої не вмирають".

З собою активісти принесли банери "Марш УПА", "Ні капітуляції", а також партійну і національну символіку.

Наразі перед Офісом президента громадські діячі, активісти і ветерани російсько-української війни озвучують вимоги до влади, зокрема:

- ухвалити закон "Про захист української державності від проявів "колабораціонізму", згідно з яким в українському правовому полі буде запроваджено поняття "колаборант", а також створити спеціальну комісію, яка розглядатиме злочини колаборантів,

- забезпечити дієву реакцію СБУ і Національної поліції на проросійську діяльність громадян України, які починаючи з 2014 року були помічені в колабораціонізмі;

- ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення каналів "112", NewsOne, ZIK, "Наш", "Інтер", "Київ Live";

- припинити обмеження українських військовослужбовців із ведення вогню у відповідь на обстріли російських військ і найманців на Донбасі.

Нагадаємо: у столиці 14 жовтня проходить щорічний марш до Дня захисника України.

Теми: націоналістимітингиОфіс президента


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