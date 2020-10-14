Участники марша в честь Дня защитников пришли под ОП и огласили требования

Колонна участников марша в честь Дня защитников Украины в Киеве пришла на улицу Банковую к зданию Офиса президента. Граждане требуют принять закон о коллаборационистах.

Источник: Интерфакс-Украина, Радіо Свобода

Детали: У здания Офиса президента находятся несколько тысяч участников марша. Они скандируют "Слава Украине, Героям слава", "Зелю прочь", "Герои не умирают".

С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику.

Перед Офисом президента общественные деятели, активисты и ветераны российско-украинской войны озвучили требования к власти, в частности:

- принять закон "О защите украинской государственности от проявлений "коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет появится понятие "коллаборационист", а также создать специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборационистов,

- обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;

- инициировать лишение лицензии на вещание каналов "112", NewsOne, ZIK, "Наш", "Интер", "Киев Live";

- прекратить ограничение украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

Также требованием участников акции стало увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Бывший командир полка "Азов" и руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин обвинил генпрокурора в фабриковании дел и задержании патриотов. Он напомнил, что 15 человек находятся под арестом по делу о нападении на сторонников народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Киви под Харьковом в конце августа.

Участник марша озвучил требование "прекратить преследовать украинских патриотов и людей, которые защищают Украину" и "наконец начать реальную борьбу с пятой пророссийской колонной внутри страны".

Прямая речь Жорина: Этот человек (Венедиктова - УП) ни морального права не имеет, ни профессиональных компетенций. Более того, именно Венедиктова системно работает, чтобы фабриковали дела и бросали за решетку украинских патриотов".

Напомним: в столице 14 октября проходит ежегодный марш ко Дню защитника Украины.