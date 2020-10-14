Туреччина просила ЄСПЛ зняти з неї обмеження щодо війни у Карабаху

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив звернення Туреччини про те, щоби викреслити згадку про неї з проміжного рішення Суду, яке зобов’язує усі сторони припинити бойові дії, що загрожують життю мешканців Нагірного Карабаху.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі ЄСПЛ

Як з’ясувалося, звернення Туреччини надійшло до Страсбурга ще 7 жовтня. У рішенні, оприлюдненому 14 жовтня, суд відповів на нього відмовою.

Підставою для цього звернення стало ухвалене 6 жовтня термінове рішення ЄСПЛ про "тимчасові заходи", у якому Суд дійшов висновку, що Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабаху. У тому рішенні, ухваленому у відповідь на звернення Вірменії, Суд закликав усі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання у конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив лише одну з них – Туреччину.

Офіційна Анкара оскаржила це рішення, попросивши ЄСПЛ переглянути його висновок. Про звернення турецької сторони досі офіційно не повідомлялося.

У середу суд відповів Туреччині відмовою. "Вивчивши заперечення, висловлені урядом Туреччини, а також беручи до уваги серйозність конфлікту та те, що він загострюється, Суд не бачить жодної причини змінювати своє рішення та знімати будь-які обмеження", - наводить тези з рішення пресслужба ЄСПЛ.

Європейський суд з право людини також окремо зазначив, що його рішення від 6 жовтня, у якому наголошується на ролі Туреччини, було ухвалене на підставі "доказів того, що деякі держави прямо чи непрямо залучені до конфлікту".

Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагорному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією. Азербайджан розпочав наступ, намагаючись повернути контроль на цій території. Деталі цього конфлікту ЄвроПравда описувала у статті Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Вірменія, втім, стверджувала, що військову операцію підтримує Туреччина. Західні ЗМІ також повідомляли, що Анкера надсилає до Азербайджану підконтрольних бойовиків. Офіційний Баку згодом визнав присутність турецьких F-16 у країні, але заперечує пряму участь турецьких військових у конфлікті.

Аналітику щодо цього конфлікту читайте у тематичному розділі "Європейської правди"