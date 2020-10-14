Турция просила ЕСПЧ снять с нее ограничения касательно войны в Карабахе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил обращение Турции о том, чтобы вычеркнуть упоминание о ней из промежуточного решения суда, которое обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ

Как выяснилось, обращение Турции поступило в Страсбург еще 7 октября. В соответствии с решением, обнародованного 14 октября, Суд ответил отказом.

Основанием для обращения стало принято 6 октября срочное решение ЕСПЧ о "временных мерах", в котором Суд пришел к выводу, что Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе. В этом решении, принятом в ответ на обращение Армении, Суд призвал все государства-члены Совета Европы воздержаться от военного вмешательства в конфликт Армении и Азербайджана, но выделил только одну из них - Турцию.

Официальная Анкара обжаловала это решение, попросив ЕСПЧ пересмотреть его. Об обращении турецкой стороны до сих пор официально не сообщалось.

В среду Суд ответил Турции отказом. "Изучив возражения, высказанные правительством Турции, а также принимая во внимание серьезность конфликта и то, что он обостряется, Суд не видит никакой причины менять свое решение и снимать какие-либо ограничения", - процитировала тезисы решения пресс служба ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека также отдельно отметил, что его решение от 6 октября, в котором отмечается роль Турции, было принято на основании "доказательств того, что некоторые государства прямо или косвенно вовлечены в конфликт".

Как известно, в сентябре начались боевые действия в Нагорном Карабахе - территории Азербайджана, которая с 1990-х годов оккупирована Арменией. Азербайджан начал наступление, пытаясь вернуть контроль на этой территории. Детали этого конфликта ЕвроПравда описывала в статье Карабах, не похожий на Донбасс 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.

Армения утверждала, что военную операцию поддерживает Турция. Западные СМИ также сообщали, что Анкера направляет в Азербайджан подконтрольных боевиков. Официальный Баку впоследствии признал присутствие турецких истребителей в стране, но отрицает прямое участие турецких военных в конфликте.

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