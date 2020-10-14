Чернігівщина: суперечка біля агітаційного намету закінчилась стріляниною

На Чернігівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом бійки та стрілянини поблизу агітаційного намету в місті Бобровиця. Стріляв представник партії, якій належав намет.

Джерело: пресслужба поліції у Чернігівській області

Дослівно: "До поліції надійшла інформація про те, що у центрі Бобровиці невідомі особи пошкодили агітаційний намет політичної партії, чиї переконання вони не підтримують. Згодом конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії".

Деталі: На місці події, що сталася 14 жовтня, правоохоронці встановили, що один з місцевих жителів 1981 року народження попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати його. Жінка покликала керівника партійного осередку. Коли останній опинився на місці події, між чоловіками виник конфлікт.

Спочатку чоловік пошкодив агітаційний намет, а потім в ході бійки представник партії вистрелив в опонента із револьвера під патрон Флобера, поціливши у плече. Як зазначають правоохоронці, обидва чоловіки написали заяви до поліції.

Слідчі відкрили провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафами, громадськими або виправними роботами.

Окрім того, поліцейські склали адміністративний протокол на чоловіка, який зіпсував агітаційний намет. Згідно зі статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство карається штрафами, громадськими або виправними роботами з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом.

Нагадаємо: 14 жовтня у Києві з ножем скоїли напад на хлопця, що розповсюджував агітаційні матеріали партії "УДАР".