Черниговщина: спор возле агитационной палатки закончился стрельбой

На Черниговщине правоохранители открыли уголовное производство по факту драки и стрельбы возле агитационной палатки в городе Бобровица. Стрелял представитель партии, которой принадлежала палатка.

Источник: пресс-служба полиции в Черниговской области

Дословно: "В полицию поступила информация о том, что в центре Бобровицы неизвестные лица повредили агитационную палатку политической партии, чьи убеждения они не поддерживают. Впоследствии конфликт перерос в драку с применением оружия травматического действия".

Детали: На месте происшествия 14 октября правоохранители установили, что один из местных жителей 1981 года рождения попросил агитатора, которая находилась в палатке, убрать ее. Женщина позвала руководителя партийной ячейки. Когда последний оказался на месте происшествия, между мужчинами возник конфликт.

Сначала мужчина повредил агитационную палатку, а затем в ходе драки представитель партии выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера, попав в плечо. Как отмечают правоохранители, мужчины написали заявления в полицию.

Следователи открыли производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение, которое карается штрафами, общественными или исправительными работами.

Кроме того, полицейские составили административный протокол на мужчину, который испортил агитационную палатку. Согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях мелкое хулиганство карается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка, или админарестом.

Напомним: 14 октября в Киеве с ножом совершили нападение на парня, который распространял агитационные материалы партии "УДАР".