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Україна не купуватиме російську вакцину від коронавірусу – МОЗ

Середа, 14 жовтня 2020, 22:23

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

Джерело: очільник МОЗ, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Російській Федерації, пройшла всі фази клінічних випробувань, особливо третю.  Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин – досить потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія (випробувань – УП) передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій – купувати чи ні".

Деталі: Міністр зазначив, що, перш за все, потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини і тільки тоді її можна рекомендувати громадянам. Він додав, що перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти всі необхідні стадії клінічних випробувань.

Теми: коронавірусвакцинаціяРосіяУкраїнаМОЗ


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